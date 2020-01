Si benedicono gli animali...

Torna l'appuntamento con Sant'Antonio all'Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono. E questo venerdì, 17 gennaio, il particolare evento aprirà simbolicamente le 'Missioni'. Perchè il weekend che attende l'Oratorio e le comunità religiose locali saranno davvero intensi e ricche di spunti di fraternità, per la presenza di numerosi religiosi e religiose che avvicineranno al tema della vocazione personale.

Ma ecco l'appuntamento con il Santo 'patrono' degli animali, Sant'Antonio Abate. Come ormai avviene da alcuni anni, infatti, alle 18.30 si accenderà il tradizionale falò per illuminare e bruciare il fuoco che, secondo la tradizione, 'accompagnò' il Santo giù all'inferno. All'accensione si terrà la benedizione degli animali domestici e non, che bambini e famiglie sono invitate a portare. Al termine bevande calde e momento di festa per tutti.

