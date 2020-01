Largo F.lli Borghi: ecco i parcheggi

In data 27 dicembre 2019, ecco il 'via' libera: il parcheggio di Largo F.lli Borghi sarà presto avviato. Taglio degli alberi e più posti per le auto.

Sono stati l'origine di tutto: dei dissidi all'interno dell'Amministrazione, dello scontro diretto con l'ex vicesindaco Cristian Vener e con i ritardi sui lavori. In data 27 dicembre 2019, ecco il 'via' libera: il parcheggio di Largo F.lli Borghi sarà presto avviato. Taglio degli alberi e più posti per le auto. Nel disegno, che alleghiamo, tratto dal sito internet comunale, il progetto definitivo, per cui si prevedono 15 giorni di lavoro. "L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di opere, prestazioni di mano d’opera e fornitura dei materiali necessari alla riqualificazione dell'area parcheggio in Largo F.lli Borghi del Comune di Cuggiono", si legge nel testo di delibera di giunta.

Il costo complessivo di intervento è di 10.000 euro.

In seguito all'avvio del cantiere, nella primavera 2019, si scontrarono molte posizioni, anche da parte dei cittadini, non informati e con molte rimostranze sull'abbattimento degli alberi. Ora cosa accadrà?