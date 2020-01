I Magi dal Naviglio...

Terminata la festa, i motociclisti del gruppo Gate32Milano Chapter, hanno inforcato i loro mezzi spostandosi a Casate, dove sono arrivati presso l'Oratorio San Giuseppe.

Un'entrata in scena del tutto originale per i Re Magi, che a Bernate Ticino sono arrivati cullati dalle acque del Naviglio. Avvolti dalla nebbia e scortati dall'Associazione Vogatori, lunedì 6 gennaio Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, sono giunti in Chiesa per offrire i loro doni al Bambino. Dopo la cerimonia religiosa, un corteo di befane in moto è arrivato nel prato adiacente alla Canonica.

Terminata la festa, i motociclisti del gruppo Gate32Milano Chapter, hanno inforcato i loro mezzi spostandosi a Casate, dove sono arrivati presso l'Oratorio San Giuseppe.

Nonostante il freddo e la fitta nebbia la giornata di festa che chiude il periodo natalizio, è stata ancora una volta un grande successo, complice la collaborazione tra Amministrazione Comunale, Associazione Vogatori e Gruppo Pensionati.