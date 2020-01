L'incidente ieri sera (giovedì 9 gennaio) a Castano. Coinvolte due auto: i conducenti trasferiti, uno in elisoccorso (ricoverato in rianimazione), l'altro in ambulanza.

Uno trasportato in elisoccorso in ospedale e ricoverato in rianimazione, l'altro trasferito, invece, in ambulanza. E' questo il bilancio dell'incidente avvenuto nella serata di ieri (giovedì 9 gennaio) a Castano. E proprio in queste ore, dunque, si monitorano le condizioni dei due automobilisti rimasti coinvolti. Lo schianto in via Tadini e, subito, sul posto si sono portati diversi mezzi di soccorso, tra ambulanze, automedica, vigili del fuoco, carabinieri e, appunto, l'elisoccorso. Non c'era, insomma, tempo da perdere e, così, i soccorritori hanno dato il via alle varie procedure per prestare le prime cure ai conducenti delle due vetture. Come detto, poi, uno (classe 1995) è stato portato in elisoccorso in ospedale, il secondo, invece, (classe 1975) è stato trasferito in ambulanza al nosocomio.