L'episodio nella tarda mattinata di oggi (giovedì 9 gennaio) in via Cottolengo. Un uomo è rimasto incastrato tra il suo furgone e il muretto di un'abitazione.

Infortunio sul lavoro in via Cottolengo. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi (giovedì 9 gennaio) e, da quanto si è saputo negli attimi appena successivi all'episodio, un uomo sarebbe rimasto incastrato tra il suo furgone e il muretto di un'abitazione. Doveva scaricare proprio nel cortile della casa quando è accaduto l'incidente. Sul posto, allora, sono subito intervenute un'ambulanza, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale. L'uomo, prontamente soccorso, è stato, poi, trasferito in ospedale a Legnano, per essere affidato alle cure dei medici ed essere sottoposto a tutti gli accertamenti necessari e specifici. Mentre in via Cottolengo, i vigili urbani castanesi si sono attivati per raccogliere le testimonianze ed avere, dunque, un quadro preciso e dettagliato di quanto era successo.