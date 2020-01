Inveruno prepara l'Epifania

Il 6 gennaio rappresenta comunque un'occasione per festeggiare e anche Inveruno ha organizzato diverse iniziative per celebrare questa giornata speciale.

Con l'Epifania, come è noto, si concludono le festività natalizie. Tuttavia, il 6 gennaio rappresenta comunque un'occasione per festeggiare e anche Inveruno ha organizzato diverse iniziative per celebrare questa giornata speciale. Gli appuntamenti, per quest'anno, coinvolgeranno prima le due comunità parrocchiali, quindi tutti i bambini inverunesi per l'arrivo della Befana... con la simpatica vecchietta che porterà dolci a tutti!

- Ore 10,00: Chiesa San Martino di Inveruno, ARRIVO DEI RE MAGI E BACIO A GESÙ BAMBINO

- Ore 11,00: Chiesa Santa Maria Nascente di Furato, ARRIVO DEI RE MAGI E BACIO A GESÙ BAMBINO

- Ore 11.00: P.zza San Martino, ARRIVO DELLA BEFANA a cura degli Amici del Fulò