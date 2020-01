Nuoto sincronizzato, che spettacolo!

Ben 19 i 'balletti' che si sono susseguiti sotto lo sguardo attento delle allenatrici Claudia Cattaneo e Francesca Ribolla e con l’ammirazione del numeroso pubblico.

Anche quest’anno si è svolta, domenica 22 dicembre, la tradizionale esibizione di Nuoto Sincronizzato della SSD GAMES Sport. Un appuntamento che di fatto è la prima uscita pubblica delle Atlete prima delle gare e i Trofei FIN (Federazione Italiana Nuoto) a cui prenderanno parte a partire dal prossimo febbraio. Una prova generale per tutte, sia per le “veterane” che da anni frequentano con successo la disciplina sotto i color della società Cuggionese, ma anche un esordio per le giovani atlete che hanno iniziato quest’anno a frequentare gli allenamenti. Ben 19 i “Balletti” che si sono susseguiti sotto lo sguardo attento delle Allenatrici Claudia Cattaneo e Francesca Ribolla e con l’ammirazione del numeroso pubblico che ha riempito le tribune dell’impianto natatorio di Cuggiono. Esibizioni in singolo, in doppio e trio, ma anche di squadra seguendo le categorie e le difficoltà che le atlete poi troveranno nelle gare federali. Alto il livello delle atlete che in qualche caso hanno dimostrato di aver meritato gli ottimi risultati e piazzamenti ottenuti nella passata stagione. Coinvolgente l’ultimo esercizio collettivo che ha visto tutte le 26 atlete impegnate contemporaneamente in vasca in un intreccio di movimenti a tempo di musica. Per tutte la consegna, da parte del presidente della Società Garagiola Giampiero, di un omaggio floreale come sempre offerto da Brambilla Fiori di Cuggiono. Un’ora di spettacolo per fare e farsi gli auguri che ha anticipato la cena sociale che nella stessa serata ha riunito anche gli atleti della Sezione Nuoto. Il prossimo appuntamento nella Piscina di Cuggiono è previsto per l’inizio della Stagione Estiva per l’esibizione conclusiva di una stagione che sicuramente sarà ricca di soddisfazioni.

Atlete nuoto Sincronizzato SSD GAMES Sport: Nicole Gazzola, Rachele De Vecchi, Sara Boschetti, Sara Verdelli, Lucrezia Dell’acqua, Matilde Matteazzi, Giorgia Albizzati, Allegra Battocchio, Sofia Giupponi, Vittoria Mantovani, Martina Cappellaccio, Ludovica Caputo, Petra Zubiani, Giada Cislaghi, Francesca Ceruti, Selena Rondena, Marta Boschetti, Alice Introini, Arianna Accogli, Martina Vago, Emma Manfredi, Greta Gualdoni, Vittoria Picci, Giulia Cosenza, Giorgia Cosenza, Martina Vegro.

Flavio Carato