Epifania: la festa... continua

Altri tre giorni di eventi a Castano. Sabato 4 gennaio '... e vennero dall'Oriente', domenica 5 'Benvenuti' e, poi, il 6 tanti momenti per ritrovarsi di nuovo assieme.

Natale e Capodanno, ormai, sono solo un ricordo, ma le feste a Castano proseguono. E, allora, il primo appuntamento è per questo sabato (4 gennaio) con '... e vennero dall'Oriente' (momento di celebrazione delle cittadinanze dell'anno 2019; in Villa Rusconi, alle 16.30), quindi domenica 5 ecco 'Benvenuti' (evento dedicato ai bimbi nati nell'anno appena concluso; sempre in Villa Rusconi alle 16.30), per poi ritrovarsi di nuovo tutti assieme nel giorno dell'Epifania, con 'La città dei presepi' (premiazione concorso presepi nella chiesa di San Gerolamo, alle 11), presepe vivente (chiesa di San Zenone, alle 15), 'La Befana in truck' (piazzale Anna Frank, alle 16.30) e 'Valigia a una piazza' (Eccentrici Dadarò, spazio polifunzionale di via Giolitti, alle 17).