Un animale in dono?

Tanti hanno ricevuto animali domenistici come dono natalizio. Ma ora che ricomincia la routine quotidiana come curarli e gestirli?

Il Santo Natale è ormai alle spalle e tra i regali spuntano anche gli animali d’affezione, in particolare i cagnolini. Teneri cuccioli, regalati ai bambini con leggerezza, per la gioia di esprimere calore e affetto. Terminate queste feste si torna ai ritmi della vita quotidiana sempre più pressanti. I cani restano spesso in presenza dei bambini in ambienti della casa non adatti alla serena convivenza e senza un controllo diretto da parte degli adulti.

ANPANA Novara e ENPA lanciano l’appello “Le aggressioni ai bambini in ambienti domestici ad opera dei cani che vivono in famiglia e giocano insieme sono dovute soprattutto ai comportamenti inadeguati o all’arrivo in famiglia di un bebè o la novità della presenza di altri animali che catturano l’attenzione degli umani comportando numerosi disagi da ambo le parti.”

Il mese scorso le due associazioni si sono riunite per una lezione di prevenzione agli alunni della classe quinta della scuola Bollini di Novara su richiesta dell’insegnante Lilia Palmieri che ha voluto così concludere il percorso quinquennale di didattica zoofila da parte dei volontari di ANPANA nella sua classe. Spiega Emanuela Zonca presidente di Anpana Novara “Ormai siamo di famiglia poiché gli alunni hanno seguito i nostri progetti con gli animali fin dalla prima elementare. Molti ragazzi, possiedono cani nelle loro abitazioni ed è importante imparare a comprenderne gli atteggiamenti e a comunicare con loro in modo unico e al riparo da pericoli.”

Con l’ausilio di alcune diapositive e percorsi tutorial a fumetti la storia di Bobby e del suo cane Blu ha accompagnato gli alunni a ragionare sulle numerose situazioni domestiche che scatenano questi incidenti seguendo alcuni percorsi apparentemente semplici ma che hanno richiesto una risposta esatta da parte dei bambini per continuare il percorso in sicurezza, o errata, per esaminarne il pericolo!

Conclude Marco Negrini presidente di ENPA “Lo scopo di queste lezioni è di ridurre il rischio che i bambini abbiano un atteggiamento sbagliato e/o comportamenti inadeguati che inducono il cane a mordere. I rischi di morsicatura si possono evitare con la prevenzione! Il nostro educatore cinofilo Lorenzo Cioppi, accompagnato dal cagnolone Alì, ha poi approfondito l’argomento permettendo agli alunni di passare dalla teoria alla pratica. Esercizi di approccio e di comportamento, eseguiti nel cortile della scuola, hanno arricchito i bambini di nuovi mezzi cognitivi, espressivi e comunicativi per comprendere le diverse modalità di comunicazione dei cani e costruire così un equilibrio nella vita familiare quotidiana!”

ANPANA ed ENPA augurano Buon Anno 2020 a tutti gli umani ed ai pelosetti che ogni giorno ci fanno sorridere nonostante qualcosa vada storto!