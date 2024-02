Fondazione Comunità Novarese onlus propone 'Dire, Fare, Donare', un percorso per formare professionalità e competenze del Terzo Settore.

Fondazione Comunità Novarese onlus propone 'Dire, Fare, Donare', un percorso per formare professionalità e competenze del Terzo Settore; percorso strutturato in quattro appuntamenti, indirizzato al non profit, ma non solo. Coprogettazione e Coprogrammazione. Fundraising. Comunicazione. Lasciti solidali. Quattro temi, affrontati da relatori d’eccezione. L’iniziativa ha il patrocinio di UPO – Università Piemonte Orientale, Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato, Ordine degli Avvocati di Novara, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara ed Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Il primo appuntamento è realizzato in collaborazione con CST Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO ETS.

“L’iniziativa che proponiamo - commenta il presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Prof. Davide Maggi - rientra tra gli obiettivi che si propone una Fondazione Comunitaria: contribuire, insieme ad altri enti, allo sviluppo della conoscenza e del ruolo delle organizzazioni del Terzo Settore nella comunità di riferimento. Per provvedere al Bene comune è importante saperlo fare nel modo giusto e con gli strumenti appropriati. Pertanto, abbiamo scelto di riproporre il nostro format “Dire, Fare, Donare” attraverso un percorso che affronta quattro tra gli argomenti più importanti (e anche più dibattuti) per gli enti del Terzo Settore. Le organizzazioni del territorio, partecipando, potranno così trarre informazioni, aggiornamenti e ispirazioni utili alla propria missione, grazie anche all’alto profilo professionale dei relatori proposti. L’adesione al progetto di diversi enti e ordini professionali ci spinge a continuare sulla strada intrapresa, ossia quella della creazione di reti efficaci, per fornire il miglior supporto possibile al vivace e variegato mondo della filantropia che anima il nostro territorio”.

“Siamo felici - aggiunge la dottoressa Caterina Mandarini, direttrice del Centro Servizi per il Territorio Novara e VCO ETS – di collaborare a questa importante iniziativa di formazione di FCN e di aver potuto strutturare insieme un incontro su una tematica a cui teniamo davvero moltissimo. La coprogettazione e la coprogrammazione sono, infatti, il presente e, soprattutto, il futuro di un sociale sempre più costruito a più mani. L’amministrazione condivisa non è tanto frutto di una ‘rivendicazione di ruolo’ del Terzo Settore, ma l’espressione di una nuova consapevolezza degli enti locali, su come agire per perseguire l’interesse pubblico. Si sta prendendo coscienza che collaborare conviene, sia per i costi della non collaborazione, sia per i benefici del welfare. Come CST crediamo profondamente nel valore della formazione al Terzo Settore e questo appuntamento con la Fondazione non solo si integra perfettamente con il catalogo formativo che proponiamo ogni anno ma ne fa anche idealmente parte poiché risponde a pieno alle esigenze delle associazioni che, tutti i giorni, si confrontano con i bisogni emergenti della comunità”.

La partecipazione è gratuita con obbligo di prenotazione al link HYPERLINK "https://forms.gle/xvfCPpBQdpW9YLuJ9"https://forms.gle/xvfCPpBQdpW9YLuJ9

Per informazioni, è possibile contattare gli uffici FCN, chiamando il numero 0321/611781 oppure scrivendo a HYPERLINK "mailto:comunicazione [at] fondazionenovarese [dot] it"comunicazione [at] fondazionenovarese [dot] it

