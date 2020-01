Sequestrato materiale esplodente

Materiale esplodente sequestrato dalla Polizia locale. Trovato in un esercizio commerciale: alcuni prodotti era senza il regolare marchio CE, altri con quest'ultimo contraffatto e altri ancora non compatibili per la vendita. Controlli specifici e mirati su tutto il territorio.

Il controllo è scattato nei giorni scorsi; ma non è stato l'unico, anzi proprio in queste ore, con il Capodanno che si avvicina sempre di più, la Polizia locale di Turbigo sta tenendo costantemente monitorata la situazione per quanto concerne la vendita del cosiddetto materiale esplodente. E, allora, ecco che, in un'attività commerciale del paese, è subito scattato il controllo e il conseguente sequestro di una serie di confezioni di fuochi. Più nello specifico, l'attività messa in campo dagli uomini del comandante Fabrizio Rudoni ha portato, appunto, al rinvenimento degli stessi prodotti, alcuni sprovvisti del regolare marchio CE, altri con quest'ultimo contraffatto e, infine, altri ancora non compatibili per la vendita. Diverse, insomma, le violazioni registrati, per le quali, adesso, si sta intervenendo sia dal punto di vista amministrativo che penale, oltre ovviamente, come detto, al fatto che il materiale è stato posto sotto sequestro. I servizi di verifica ed accertamento, comunque, proseguiranno su tutto il territorio, per avere la situazione generale sempre più sotto controllo, pronti ad intervenire qualora vengano riscontrate, nei vari esercizi commerciali o punti vendita, violazioni.