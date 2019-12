Pastori aggrediscono il Sindaco

Alcuni pastori, probabilmente di Cuggiono, dopo un diverbio per danni a una proprietà privata hanno aggredito il Sindaco di Arconate Sergio Calloni.

Un atto ignobile che si commenta sicuramente da solo. E che desta preoccupazione per il clima di insicurezza e violenza sempre più diffusa a livello sociale. Ma torniamo ai fatti, di ieri, quando il sindaco di Arconate, Sergio Calloni, è stato aggredito e picchiato da un gruppo di pastori, dopo che li aveva rimproverati e aveva cercato di impedire che si allontanassero, dopo aver abbattuto la recinzione di una proprietà privata. L’aggressione è avvenuta sabato pomeriggio, verso le 14.30, in via del Lavoro, strada della zona industriale su cui si affacciano alcuni campi e capannoni.

Come spesso accade, passando da un paese all'altro della zona, un gregge con i suoi pastori era giunto alle porte di Arconate. Mentre l’auto faceva manovra, però, il mezzo ha finito per urtare e danneggiare una recinzione. A quel punto, il gruppo se ne stava andando, ma due passanti, che avevano assistito all’accaduto, li hanno invitati ad avvisare i proprietari del terreno. I pastori, però, hanno reagito male e hanno preso a schiaffi i due passanti.

I due testimoni, non hanno desistito e hanno prontamente dato l'allarme alle forze dell'ordine e al Sindaco di Arconate, giunto immeditamente sul posto. Ed è qui che anche lui è stato spintonato e preso a ceffoni prima che i pastori si dileguassero.

Sindaco e cittadini sono stati portati in Ospedale a Legnano per accertamenti, mentre i carabinieri hanno individuato i pastori residenti nella vicina Cuggiono.