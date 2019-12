TRM ve le suona per le feste

Dalla Vigilia e fino a Santo Stefano, la storica radio del Castanese, ha preparato, anche per quest'anno, una programmazione tutta natalizia. Auguri, canzoni e diverse sorprese.

"Squadra che vince, non si cambia", ma in questo caso sarebbe più giusto dire che "Formula vincente...". E, allora, anche per il 2019 Radio TRM è pronta a suonarvele per le feste. Già, perché, a partire dal giorno della Vigilia e fino a Santo Stefano, tutte le voci della storica radio del Castanese saranno insieme per fare gli auguri, accompagnate dalle più belle canzoni dedicate al Natale e da tutti i vostri auguri che avete registrato negli studi. Non è, però finita qui, visto che ci saranno tantissime altre sorprese per far vivere le festività in maniera speciale e magica. Gli appuntamenti, come detto, saranno il 24, 25 e 26 dicembre, sugli 88.00 Mhz o su www.radiotrm.com.