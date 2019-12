Lavori in biblioteca

La biblioteca di Buscate necessita di lavori di messa in sicurezza antincendio della scala interna all’edificio. Perciò, si approfitterà del periodo natalizio per procedere.

La biblioteca di Buscate necessita di lavori di messa in sicurezza antincendio della scala interna all’edificio. Perciò, si approfitterà del periodo natalizio per procedere; per questo, la struttura riaprirà al pubblico martedì 7 gennaio. In questo periodo, però, il servizio di prestito al pubblico non si fermerà: proseguirà online, accedendo al catalogo di Fondazione per Leggere al sito: https://catalogo.fondazioneperleggere.it/. I libri prenotati potranno essere ritirati presso l’ufficio Urp del Comune in Piazza San Mauro in queste date: sabato 21 dicembre dalle 9.30 alle 12.30, martedì 24 dalle 15 alle 19, sabato 28 dalle 9.30 alle 12.30, martedì 31 dalle 15 alle 19.