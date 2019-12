'Tabbid': i lavoretti che piacciono

Tabbid, il social network dei lavoretti, ideato dall’inverunese Alessandro Notarbartolo, prende il volo. Fondato nel 2013, da ormai 7 anni è diventato un punto di riferimento.

Tabbid, il social network dei lavoretti, ideato dall’inverunese Alessandro Notarbartolo, prende il volo. Fondato nel 2013, da ormai 7 anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi è in cerca di un lavoro per campare o per arrotondare. “Tabbid è stato fondato proprio nella mia nuova casa a Inveruno – ci racconta Notarbartolo, Ceo della sua azienda - Ciò che mi ha portato alla creazione di una piattaforma così automatizzata è stata proprio l’esigenza di avere qualcuno di fiducia a cui affidare i piccoli lavori. Diventa difficile al giorno d’oggi trovare la persona giusta, privato o professionista, a cui affidare alcune mansioni quotidiane. Per questo motivo mi sono messo al lavoro sul mio pc per creare un qualcosa di unico, una bacheca automatizzata in cui privati e professionisti potessero offrire i loro servizi a famiglie o single impegnati durante il giorno nel proprio lavoro. Come dico sempre, Tabbid è un vero e proprio ammortizzatore sociale perché di fatto aiuta i privati a guadagnare un extra per arrotondare a fine mese. Mentre per i professionisti Tabbid rappresenta una miniera d’oro per allargare la loro base clienti a costi ridottissimi”.Di cosa ti occupavi prima di diventare Ceo di Tabbid? “Ho sempre lavorato in multinazionali con marchi importanti tipo Tele+ (l’attuale Sky), Olivetti Tecnost e da ultimo ABB. Ho sempre avuto il contatto con il mercato reale, quello creato da venditori e compratori. Ho sempre pensato che il servizio fosse la forza di un’azienda e per questo motivo ho cercato di rendere Tabbid semplice, utile e soprattutto efficace”. Come funziona Tabbid? “Usare Tabbid è molto semplice. Per chi vuole richiedere un servizio può cercare ciò che è di suo interesse, sfogliare gli annunci e richiedere un preventivo. Se accetta il preventivo dello specialista, la piattaforma (grazie all’integrazione con Whatsapp) mette in contatto le due persone per definire i dettagli. La cosa bella a differenza delle altre piattaforme è che chi richiede il servizio non paga alcuna commissione. Mentre per chi desidera vendere i propri servizi (privato o professionista) basta pubblicare gli annunci gratuitamente e attendere che arrivino le richieste. Tabbid permette di sponsorizzare gli annunci con l’attivazione di pacchetti che vanno da 2 euro fino a 19 euro per 30 giorni di sponsorizzazione, ma sempre a scelta di chi pubblica gli annunci, senza costi fissi nè rinnovi automatici (come accade spesso con i servizi online). Quanto è cresciuto in questi anni Tabbid? “Sono molto felice di affermare che Tabbid ha superato la soglia dei 90 mila utenti registrati. Un traffico di visitatori giornalieri che raggiunge le 3 mila visite e 3 milioni di visualizzazioni in 3 mesi. I lavori più richiesti? Tuttofare per il montaggio dei mobili Ikea, badanti, tuttofare per piccoli lavori di casa, esperti del web, creazione siti web. A partire da quest’anno sto notando anche un aumento della richiesta dei pet sitter. Le novità? Il mese scorso ho acquisito la piattaforma DOANBE (specializzata per i piccoli lavori) aggiungendo a Tabbid altri 37 mila utenti”. Prossimi progetti futuri? “A partire da gennaio lanceremo su Tabbid una nuova funzionalità che permetterà a tutti gli specialisti iscritti di gestire, con un unico sistema, le richieste di preventivo provenienti dalla piattaforma (gratuitamente). Questo rappresenta un grande passo per poter dare così una funzionalità utile, unica ma al tempo stessa produttiva. Come obiettivo per il 2020 mi sono posto di arrivare a 20 mila visite al giorno con un incremento delle richieste del 37%”.