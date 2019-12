Atmosfere di Natale e tombola

Magie e atmosfere di Natale a Cuggiono: gli appuntamenti di questo fine settimana e, poi, si proseguirà anche il 26 dicembre con la tombolata in oratorio a Castelletto.

Magie e atmosfere di Natale a Cuggiono: sabato 21 dicembre, in Villa Annoni, ecco il concerto ‘Natale... in jazz’, mentre domenica 22, in sala consiliare, alle 10.30, ci sarà la consegna dei premi di studio agli alunni meritevoli nell’anno 2019. Ancora, martedì 24, alle 17.30, processione delle lanterne (partenza dall’oratorio e arrivo in Basilica), quindi, in piazza San Giorgio, dopo la Messa di mezzanotte, scambio di auguri, allietati dalle note del corpo musicale Santa Cecilia e, a seguire, panettone e vin brulé. Ma non è finita qui, perché il 26 dicembre, sarà la volta della tombolata di Santo Stefano (alle 15.30, in oratorio a Castelletto).