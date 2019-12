"Grazie associazioni"

Durante la serata di festa e premiazioni, che precede il Natale, si è svolta la consegna dei riconoscimenti alle associazioni che, quest'anno, hanno tagliato importanti traguardi.

Storie diverse, percorsi differenti, ma la stessa identica passione, dedizione e il grande attaccamento al paese ed ai cittadini. Perchè, a Turbigo, l’ormai immancabile serata di festa e premiazioni che precede il Natale è stata anche l’occasione per ringraziare e rendere omaggio a quelle associazioni che quest’anno hanno tagliato importanti traguardi. E, allora, eccole sfilare una ad una sul palco: ‘For my Security’ (10 anni), Auser (20 anni), Consulta Sportiva (25 anni), Karate Team Turbigo (30 anni), DST Volley ‘89 (30 anni) e, infine, il più ‘vecchietto’, ossia il Tennistavolo (40 anni). “Un enorme grazie a queste realtà per l’importante attività che, quotidianamente, svolgono nel nostro territorio - sono state le parole del vicesindaco Marzia Artusi - Sono un punto di riferimento fondamentale per Turbigo e per i turbighesi”.