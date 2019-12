Giochi e libri per i piccoli pazienti

Una raccolta promossa da un gruppo di commercianti di Castano Primo, con la Fondazione degli Ospedali e AILA. "Doniamo un sorriso ai bimbi, regaliamo giocattoli o libri".

Dice quel vecchio detto che “l’unione fa la forza”, ma, mai come in questo caso, farà anche e, soprattutto, solidarietà. Giochi o libri: regaliamo un sorriso e un po’ di serenità ai più piccoli. La voce è quella di un gruppo di commercianti di Castano Primo e con loro, poi, da una parte la Fondazione degli Ospedali onlus (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta), dall’altra AILA (Associazione Italiana Lotta Abusi), con il patrocinio del Comune. Tutti insieme, per dare un aiuto e un sostegno a chi, purtroppo, è meno fortunato e si trova a vivere situazioni di difficoltà. Come? Beh... con un gesto semplice, però carico di grande significato e umanità, ossia raccogliendo giocattoli e testi che, successivamente, verranno donati ai reparti pediatrici dei nosocomi di Legnano e Magenta. “L’idea è nata in pochissime ore - spiegano alcuni titolari delle attività commerciali castanesi - Volevamo fare qualcosa di concreto e specifico per provare a donare un sorriso ai bimbi e, così, si è pensato, appunto, a questa iniziativa”. Subito, allora, è cominciato il ‘passa parola’ tra i negozi e, in men che non si dica, il numero di adesioni è cresciuto sempre più. “E’ bello vedere una tanto importante partecipazione, segno che Castano è una città che quando c’è da scendere in campo per stare vicino a quanti soffrono o hanno problemi, non si tira mai indietro”. Ma, ovviamente, i commercianti sono là, in prima fila, adesso toccherà, in parallelo, anche ai cittadini, perché fondamentale dovrà essere il lavoro di squadra. Vi basterà, alla fine, davvero poco: cercate o prendete giochi e libri nuovi oppure usati, purché in buono stato, e lasciateli nelle attività commerciali che partecipano alla raccolta, al resto ci penseranno gli stessi negozianti e le due realtà che stanno promuovendo l’attività. “E ci sarà tempo fino al 6 gennaio - concludono - Forza, dateci una mano e assieme potremo regalare speciali sorrisi a tanti bambini”.

DONIAMO INSIEME UN SORRISO: AILA PER I BIMBI IN CARCERE

Si scrive AILA, si legge solidarietà. Perché da sempre, quando c’è stato da dare un aiuto, un sostegno e il proprio contributo, l’Associazione Italiana Lotta Abusi non si è mai tirata indietro. Lo ha fatto in più occasioni in passato e lo farà, di nuovo, anche adesso. Se da una parte, infatti, l’importante realtà guidata da Ada Orsatti è in prima fila, appunto, per la raccolta di giocattoli e libri da donare, poi, ai bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali di Magenta e Legnano, dall’altra si è attivata, in parallelo, per regalare un Natale diverso ai piccoli che, con le loro mamme, si trovano nelle carceri, dove queste ultime stanno scontando la pena. “Con un semplice gesto, si potrà far sorridere chi non ha possibilità e si trova in situazioni difficili - commenta la stessa Orsatti - Tutti insieme, allora, siamo e facciamo la differenza”. Chi volesse, allora, dare una mano, lo potrà fare mettendo a disposizione un gioco, un libro oppure un vestito che non usa più. O ancora, è possibile pure effettuare una donazione per l’acquisto di un giocattolo, tramite bonifico bancario (inserendo la causale ‘Dona un sorriso’) intestato a Associazione Italiana Lotta Abusi (Iban IT29H03111500630000000002962. Per maggiori informazioni, scrivere all’indirizzo mail ailaorsatti [at] virgilio [dot] it.

"GRAZIE A TUTTI. L'UNIONE FA LA FORZA E DA' GRANDI RISULTATI"

Che, in fondo, la solidarietà fosse di ‘casa’ a Castano, beh... l’assessore Luca Fusetti ne è sempre stato certo. E, ancora una volta, infatti, ecco che quando c’è stato il momento di scendere in campo per dare il proprio sostegno e contributo a chi, purtroppo, è meno fortunato, di nuovo la città ha risposto presente. “Voglio ringraziare i commercianti, la Fondazione degli Ospedali e AILA per la bellissima iniziativa che stanno promuovendo - afferma - Un momento certamente importante e dal significato profondo. Con la collaborazione tra più parti, alla fine, si potranno donare tanti sorrisi ai bimbi e provare a far vivere a ciascuno di loro un Natale e il periodo più magico e speciale dell’anno con maggiore serenità. Grazie, inoltre, a quanti porteranno i giochi e i libri che, poi, verranno dati ai reparti pediatrici di Magenta e Legnano. Insieme si possono ottenere grandi risultati”.

DIVERSI I NEGOZI CHE HANNO ADERITO

Canziani Moda, Girotondo, Al Nostro Bar, Erboristeria Chicche di Salute, Eco Store, Ferrari Gioielli, Life Parrucchieri, Rampinelli Costruzioni, New Dental, Stand 2000, Confezioni Comas, Tabaccheria Nisi, Alfa & Beta Libreria, Bar Mira, Chic Comme L'Etoile, G. Gavioli, Ottica Callini, Titti Bimbi, Osteria Il Vinacciolo, Cristallerie Panda.