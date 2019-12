Dopo il successo estivo del musical ‘Un sogno da favola!’, Operandisti Moderni sono pronti a far vivere al pubblico la magica atmosfera del Natale. Domenica 22 dicembre.

Dopo il successo estivo del musical ‘Un sogno da favola!’, Operandisti Moderni sono pronti a far vivere al pubblico la magica atmosfera del Natale. La compagnia teatrale torna in scena, infatti, con lo spettacolo ‘Cos’è?... Ti racconto il Natale!’, una commedia musicale in cui si intrecciano le storie di persone comuni che, nella frenesia degli acquisti natalizi, “si incontrano e si scontrano, riuscendo poi però a rallentare per ritrovare quei valori di cui spesso ci si dimentica”. Una serata, quindi, durante la quale le risate si mischieranno con momenti di dolce nostalgia. Il musical andrà in scena all’oratorio di Cuggiono, domenica 22 dicembre alle 20.30.