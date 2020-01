Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali: un evento organizzato dal centro sociale anziani, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e la Pro Loco.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, il centro sociale anziani di Vanzaghello presenta ‘Ul nostar parlá’. L’evento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, si svolgerà venerdì 17 gennaio e vedrà la partecipazione delle classi quinte della locale scuola primaria. I giovani studenti, infatti, hanno aderito al progetto regionale ‘Salva la tua lingua locale’. L’iniziativa ‘Ul nostar parlá’ inizierà alle 16.30, con la lettura delle poesie dialettali ‘La Delina e la Loa’ e la rappresentazione teatrale ‘Sa le giá ca ta vedu pu’. A seguire, sarà distribuita gratuitamente la porchetta ai presenti, per ricordare sant’Antonio Abate, di cui ricorre la festa proprio il 17 gennaio.