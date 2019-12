"Auguri Alfredo"... 100 anni

Alfredo Cormani ha festeggiato, nelle scorse ore, l'importante traguardo. Tante emozioni e gioia, assieme ai familiari ed al sindaco Christian Garavaglia. "Buon compleanno".

"Tanti auguri", ma non è stato un compleanno come tutti gli altri. E, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché per un traguardo tanto importante quanto speciale, beh... ci voleva un momento altrettanto speciale. I complimenti, gli abbracci, i sorrisi e, ovviamente, anche le emozioni, allora, hanno fatto capolino, nelle scorse ore, a Turbigo, per i 100 anni di Alfredo Cormani. "E' stato un grandissimo onore e una gioia poter festeggiare, insieme ai suoi familiari, un turbighese che è parte della storia del nostro paese - ha commentato il sindaco Christian Garavaglia - Ancora tantissimi auguri".