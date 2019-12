Venerdì 13 dicembre (dalle 19.45 alle 21.45), in piazza Mazzini e Corso San Rocco, una serie di momenti e attività per festeggiare assieme il periodo più magico dell'anno.

L'hanno intitolata 'Atmosfera di Festa' e sarà davvero una festa tutta da vivere assieme quella in programma questo venerdì (13 dicembre), dalle 19.45 alle 21.45 in piazza Mazzini e Corso San Rocco. Tanti, insomma, i momenti per piccoli e grandi, dalla 'Memory' gigante, passando per la pesca di Natale, il bowling delle renne e fino ad arrivare a 'Il Grinch Dj', selfie di Natale, mago e giocoliere. L'iniziativa è organizzata dai commercianti, Confcommercio Magenta e Castano, con la Pro Loco e la Protezione Civile.