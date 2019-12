Doppio appuntamento per il Comitato Agricolo del Magentino: sabato 14 dicembre sarà in piazza Liberazione, domenica 15, invece, lo potrete trovare a Castellanza.

Doppio appuntamento, nel prossimo fine settimana, per il Comitato Agricolo del Magentino. Sabato 14 dicembre, infatti, sarà in piazza Liberazione, dalle 10 alle 18, assieme agli stand con i prodotti del Parco del Ticino, mentre domenica 15 dicembre, ci si trasferirà in viale Lombardia a Castellanza (sempre dalle 10 alle 18) con il mercato contadino e animazione per grandi e piccini. Il Comitato Agricolo del Magentino propone, inoltre, cesti natalizi, a sostegno di 'Non di Solo Pane' di Magenta, che saranno in vendita tutti i sabati al mercatino agricolo di piazza Formenti a Magenta, il 14 dicembre ai mercatini di Natale con il Parco Ticino in piazza Liberazione (Magenta) e il 15 dicembre all'evento di Natale a Castellanza.