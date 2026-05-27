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Videosorveglianza, il Comune aggiorna l’impianto del corpo C

Un investimento da 3.810 euro per sostituire il sistema ormai datato e rafforzare la sicurezza dell’edificio comunale.
Busto Garolfo - Il palazzo Municipale

L'attuale impianto ha fatto il suo dovere ma accusa un po' il segno dei tempi. Per il sistema di videosorveglianza che protegge il corpo C dell'edificio comunale, quindi, si avvicina l'ora di un necessario svecchiamento. L'amministrazione comunale ha così deciso di procedere all'installazione di un nuovo impianto mettendo sul piatto un importo di 3810 Euro. L'impianto andrà a rafforzare ulteriormente il presidio della sicurezza della casa dei cittadini per eccellenza.

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