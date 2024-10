Cortile in stato di degrado

E' stato trovato di tutto, dai rifiuti indifferenziati ad attrezzi meccanici, da bombole a gas a residui di interventi edilizi. Il comando di Polizia Locale di Busto Garolfo ha effettuato un sopralluogo su un'area cortilizia cittadina e ne ha constatato lo stato di degrado.

E' stato trovato di tutto, dai rifiuti indifferenziati ad attrezzi meccanici, da bombole a gas a residui di interventi edilizi. Il comando di Polizia Locale di Busto Garolfo ha effettuato un sopralluogo su un'area cortilizia cittadina e ne ha constatato lo stato di degrado. Inevitabile, quindi, l'intimazione al soggetto proprietario dello spazio a provvedere a rimuovere i rifiuti fonte di scompenso "Visto che - si legge nell'ordinanza - l'area in trattazione risulta pericolosa per chi vi si avventurasse , stante la presenza dei rifiuti accumulati e disseminati nel cortile oltre che negli stabili di pertinenza ormai in rovina". L'ordinanza invita quindi allo sgombero sottolineando come l'area possa "essere fonte di potenziali pericoli connessi alla presenza di prodotti infiammabili e comunque igienici".

