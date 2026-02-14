A comprare la droga: fermati dalla Polizia locale

Da fuori zona per comprare la droga nelle aree boschive tra Castano, Nosate e Lonate: individuati e fermati dalla Polizia locale.

Erano arrivati da fuori zona per comprare la droga. Individuati e fermati dalla Polizia locale di Castano Primo e Nosate. Durante un servizio atto al contrasto dei reati tra i comuni di Castano Primo e Nosate, infatti, personale del comando di piazza Mazzini notava un veicolo che dopo aver rallentato in prossimità di una piazzola di spaccio al confine con Lonate Pozzolo, attendeva l’arrivo al finestrino di un soggetto e qui avveniva uno scambio; monitorandola a distanza, veniva documentato quello che si rilevava poi essere una cessione di sostanza stupefacenti. Il veicolo reperite le dosi cercava di allontanarsi dalla zona imboccando anche la via Tornavento e Cerone nel tratto interdetto alla circolazione, ma veniva raggiunto e fermato nel comune di Nosate, sottoponendo gli occupanti a controllo di polizia, permettendo di indentificare a bordo due uomini con pregiudizi penali e di polizia. Uno di questi, il passeggero, occultava all’interno di un calzino della sostanza stupefacente di tipo eroina che veniva sottoposta a sequestro. Accompagnati presso il comando si procedeva ad analizzare la sostanza, che dava esito positivo, e venivano così contestate le violazioni di cui al Testo Unico Stupefacenti, nonché le violazioni alle norme del Codice della Strada. Individuato anche il pusher nordafricano. “Ancora una volta la nostra Polizia locale ha dato dimostrazione di essere costantemente impegnata nelle attività di controllo e presidio del territorio” – queste le parole dell’assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile di Castano, Carlo Iannantuono.

