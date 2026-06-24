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venerdì 26 giugno 2026 | ore 23:09

Ossonainsieme diventa rifugio climatico per l’estate

Nei pomeriggi di giugno e luglio la sede sarà aperta gratuitamente: uno spazio fresco, accogliente e pensato soprattutto per anziani e persone fragili.
Ossona - Ossonainsieme diventa rifugio climatico

Un luogo fresco, accogliente e aperto a tutti per affrontare meglio le giornate più calde dell’estate. Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ossona, nei mesi di giugno e luglio la sede di Ossonainsieme sarà aperta nelle ore pomeridiane come rifugio climatico.

L’iniziativa nasce con un obiettivo semplice ma importante: offrire alla comunità uno spazio climatizzato e accessibile gratuitamente, dove trovare sollievo durante le ore più afose della giornata. Un ambiente nel quale fermarsi per leggere, rilassarsi, trascorrere qualche momento in compagnia o semplicemente concedersi una pausa dal caldo.

Un’attenzione particolare è rivolta alle persone anziane e a chi è più vulnerabile alle alte temperature, ma il servizio è aperto a tutti i cittadini. In un periodo in cui il caldo può diventare un disagio concreto, soprattutto per chi vive solo o ha maggiori fragilità, anche un luogo di incontro può trasformarsi in un aiuto prezioso.

Ossonainsieme conferma così il proprio ruolo di presenza vicina alla comunità, capace di offrire non solo servizi, ma anche relazioni, ascolto e piccoli gesti di cura quotidiana. L’invito è a far conoscere questa possibilità a parenti, amici e vicini di casa: condividere l’informazione può davvero fare la differenza per il benessere di molte persone.

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