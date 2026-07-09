Busto: città dello sport?

La Commissione Aces ha visitato impianti, scuole e associazioni del paese: tre giorni intensi per raccontare una comunità che crede nello sport come motore di crescita, coesione e partecipazione.

Lo hanno visitato a fondo per farsi un'idea delle sue caratteristiche e di quanto offre. E ne hanno tratto una buona impressione. Gli esponenti della Commissione Aces, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, sono sbarcati per una perlustrazione a tutto tondo di Busto Garolfo che si è candidata a diventare comune europeo dello sport 2028. Accompagnata dal sindaco Giovanni Rigiroli, la delegazione ha avuto tre giorni di visita definiti "intensi ed emozionanti" avendo modo di conoscere da vicino la funzionalità degli impianti sportivi cittadini, dalla cittadella dello sport al bocciodromo comunale e con un'escursione anche nella realtà scolastica della Secondaria di Primo Grado Caccia. Altre strutture ed associazioni che in esse operano sono state visitate venerdì 19 giugno. L'epilogo si è avuto sabato 20 in sala civica quando l'assessore allo sport Stefano Carnevali e il primo cittadino hanno difeso la candidatura di Busto Garolfo al riconoscimento per il 2028. "Questo ricco e impegnativo percorso di candidatura a comune europeo dello sport - spiega Rigiroli - sarà in ogni caso un successo, vista la forza degli altri candidati, non possiamo essere certi dell'esito finale, ma avere trovato il coraggio di metterci in gioco e sottoporci al giudizio di Aces la dice lunga sul livello di vitalità e convinzione del nostro sport; in un momento in cui le divisioni , a tutti i livelli, si fanno sempre più marcate, lo sport diventa un elemento di unità e concorrere come paese unito a un titolo così prestigioso non potrà che ulteriormente rinsaldare il nostro movimento". Carnevali si è detto "commosso dal livello di partecipazione ai momenti di incontri che è stato altissimo ed è segno della coesione del movimento che sta credendo fortemente in questo percorso. Resta un sogno possibile ma, vista la caratura degli altri candidati, difficile. Il nostro sport continuerà a crescere, Busto Garolfo è davvero un paese dello sport".

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