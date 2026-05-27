Il 3 contro 3 fa centro

Una sessantina di giovani, divisi in dodici squadre, ha dato vita al torneo promosso da Comune e Gruppo Sportivo Oratorio: a vincere è stata l’Argentina 2006.

Un piacevole momento di sport. Ma, soprattutto, un incontro tra ragazzi uniti da una comune passione e dalla voglia di sfidarsi all'insegna della correttezza e del desiderio di stare insieme. E' sicuramente un quadro ben riuscito il torneo tre contro tre dipinto con i pennelli dello spirito d'iniziativa di comune e Gruppo Sportivo Oratorio. Molti giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni si sono ritrovati in piazza Carroccio per dare vita a sfide appassionanti. Alla kermesse hanno partecipato una sessantina di giocatori divisi in dodici squadre. "Una bella iniziativa - dichiara l'assessore Luigi Lamera - e da ampliare anche con altre discipline come a esempio il volley, oltre all'aspetto sportivo, ci preme sottolineare anche il fatto che tutto è stato gestito e organizzato dai giovani di Villa Cortese per i giovani stessi, davvero bravi". Il sindaco Alessandro Barlocco ha sottolineato come "vedere i ragazzi darsi da fare, organizzare e naturalmente giocare a più non posso è stato davvero uno spettacolo". L'organizzatore del torneo Marco Pitaro ha tenuto dal canto suo a ringraziare il comune e i ragazzi e ragazze che hanno dato una mano a vario titolo e la Protezione Civile per il supporto dato in termini di sicurezza. A consegnare il trofeo alla squadra vincitrice ovvero l'Argentina 2006 è stata la consigliera delegata Jennifer Bossi.

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