Estate più sicura

Dopo il confronto con la Prefettura, l’Amministrazione prepara misure mirate per tutelare la quiete dei residenti e garantire convivenza civile.

I problemi emersi sono stati due: assembramenti di persone con schiamazzi serali che turbano la quiete pubblica ed emissioni acustiche provenienti dai locali pubblici. Il confronto tra il capo di gabinetto della Prefettura e il vicesindaco di Bareggio Roberto Lonati con il Comandante della Polizia Locale Riccardo Milianti sulla sicurezza a Bareggio ha vissuto soprattutto di due argomenti. Un confronto proficuo, spiega in una nota il sindaco Linda Colombo, che "si è svolto in un clima di proficua collaborazione e sintonia istituzionale". A Bareggio non si può parlare di vera e propria emergenza sicurezza ma ciò non esclude, ha fatto intendere la sindaca, che la guardia debba essere tenuta alta. L'amministrazione emetterà in vista della stagione estiva due ordinanze mirate proprio a garantire la tranquillità in una stagione caratterizzata da diversi raduni all'aperto per effetto del clima favorevole. "Vogliamo tutelare la tranquillità dei residenti garantendo sicurezza- le parole di Lonati - rispetto delle regole e convivenza civile".

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