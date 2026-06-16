Un defibrillatore per tutta la comunità: Al Grup APS lancia una raccolta fondi per donare un DAE alla Parrocchia, con Azzurra Soccorso formazione e prevenzione.

Un progetto concreto, capace di unire sicurezza, prevenzione e senso di comunità. Si chiama ‘Bernate è una questione di cuore’ l’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Sociale ‘Al Grup - Rioni e Vogatori Bernate Ticino’, presentata domenica in occasione della Giornata dello Sport e del Benessere organizzata dal Comune di Bernate Ticino.

L’obiettivo è importante: raccogliere i fondi necessari per acquistare un defibrillatore semiautomatico da donare alla Parrocchia di Bernate Ticino e installare all’esterno della chiesa, in un punto accessibile a tutta la cittadinanza. Un dispositivo salvavita, dunque, ma anche il simbolo di un paese che sceglie di prendersi cura di sé.

Accanto ad Al Grup ci sarà Azzurra Soccorso di Cuggiono, che accompagnerà il progetto con momenti di sensibilizzazione, incontri informativi e corsi dedicati al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. Perché, come sottolineato dal presidente Marco Faccendini, l’intento va oltre la semplice installazione del DAE: ‘Vogliamo costruire un progetto che lasci un segno concreto sul territorio. Il defibrillatore rappresenta il punto di partenza, ma ciò che ci sta davvero a cuore è diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza’.

Per i ragazzi del Grup si tratta di una sfida nuova e particolarmente significativa, pensata per coinvolgere cittadini, associazioni, istituzioni e aziende del territorio. La raccolta fondi sarà sostenuta anche attraverso gli eventi dei prossimi mesi, a partire dalla Festa dei Rioni e dalla tradizionale Festa di Bernate.

Un’iniziativa semplice ma preziosa, che richiama tutti a un impegno condiviso: perché un defibrillatore può salvare una vita, ma una comunità preparata può fare ancora di più.

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