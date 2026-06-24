Tragedia alla stazione di Vanzago-Pogliano: la vittima è una 15enne di Magenta

La ragazza è stata travolta da un treno merci nel pomeriggio di martedì 23 giugno. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa tra Rho e Parabiago per permettere i soccorsi e gli accertamenti.

Una notizia che lascia senza parole e stringe nel dolore un’intera comunità. È una ragazza di 15 anni residente a Magenta la giovane vittima dell’investimento ferroviario avvenuto nel pomeriggio di martedì 23 giugno alla stazione di Vanzago-Pogliano, lungo la linea Milano-Varese.

L’identificazione è avvenuta nelle ore successive alla tragedia, mentre sul posto erano già intervenuti i Vigili del fuoco, la Polfer e l’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti necessari. L’incidente si è verificato nella tratta compresa tra Rho e Parabiago, interessando una linea molto frequentata, percorsa ogni giorno da treni suburbani, convogli regionali, merci e collegamenti internazionali.

A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria sulla direttrice Milano-Gallarate è stata sospesa tra le stazioni di Rho e Parabiago, con inevitabili cancellazioni, ritardi e variazioni di percorso. Disagi importanti per i pendolari, ma soprattutto il silenzio e lo sgomento per una vita giovanissima spezzata in modo improvviso.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi al vaglio degli inquirenti sarebbe quella di un gesto volontario. Saranno comunque gli accertamenti della Polfer, coordinati dall’autorità giudiziaria, a chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

In momenti come questo ogni parola rischia di essere insufficiente. Resta il dolore per una ragazza di appena 15 anni, per la sua famiglia, per gli amici, per chi le voleva bene e per una comunità chiamata oggi a raccogliersi con rispetto, discrezione e vicinanza.

Di fronte a tragedie che coinvolgono adolescenti e giovani, diventa ancora più importante non lasciare solo nessuno: ascoltare, accorgersi della sofferenza, chiedere aiuto e offrire presenza possono fare la differenza. Perché dietro ogni silenzio può esserci una richiesta di vicinanza che merita di essere accolta.

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