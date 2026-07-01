Tommaso Vismara ancora oro!

L’atleta cuggionese della GAMES Sport ha conquistato il primo posto nella categoria M20 al Campionato Regionale Lombardo Master di nuoto in acque libere.

Ancora una grande soddisfazione per Tommaso Vismara. L’atleta Master della GAMES Sport prosegue il suo percorso di crescita e conferma il suo ottimo momento di forma, conquistando un nuovo prestigioso risultato.

Sabato 27 giugno, nel suggestivo scenario del golfo di Salò, si è svolto il primo Campionato Regionale Lombardo Master di nuoto in acque libere, sulla distanza di un miglio marino. Una prova impegnativa, che ha visto il cuggionese Vismara distinguersi nella categoria M20, riservata agli atleti dai 20 ai 24 anni, chiudendo la gara al primo posto.

“La gara è stata complicata, non tanto per la distanza in sé, quanto per la temperatura dell’acqua, superiore ai 26 gradi - racconta Tommaso - Nonostante questo ho continuato fino all’arrivo, toccando per primo davanti agli avversari della mia categoria”.

Un successo che premia impegno, costanza e sacrificio, come sottolinea lo stesso atleta: “Sono molto contento di come è andata. Questo risultato è frutto dei sacrifici fatti per organizzare le giornate tra allenamenti, lavoro e studio”.

Per Vismara, però, lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti. “La prossima sfida importante saranno i Campionati Italiani Master di nuoto in acque libere, in programma a Piombino, in provincia di Livorno, a fine luglio”.

Un nuovo traguardo, dunque, per l’atleta della GAMES Sport, che continua a portare in alto il nome di Cuggiono anche nelle competizioni in acque libere.

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