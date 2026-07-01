Malattie della pelle e fake news

Uno strumento gratuito, autorevole e accessibile a tutti per aiutare pazienti, caregiver e comunicatori a orientarsi tra psoriasi, dermatite atopica, vitiligine, eczema cronico delle mani e altre patologie dermatologiche.

Sventare le fake news sulle malattie dermatologiche e offrire ai pazienti, ai caregiver e ai comunicatori uno strumento gratuito, autorevole e chiaro. Nasce con questo obiettivo il nuovo Glossario delle patologie della pelle, realizzato da Apiafco, l’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza, e disponibile sul sito apiafco.org.

Un progetto pensato per accompagnare le persone nella comprensione di alcune tra le principali problematiche legate alla pelle, con un linguaggio appropriato ma accessibile anche ai non addetti ai lavori. Il glossario raccoglie 28 definizioni dedicate a termini e aspetti collegati a psoriasi, artrite psoriasica, dermatite atopica, vitiligine ed eczema cronico delle mani.

L’iniziativa nasce in un contesto in cui sempre più persone cercano risposte sulla propria salute attraverso internet e, sempre più spesso, anche tramite strumenti di intelligenza artificiale. “Secondo lo studio Salute Artificiale, realizzato dagli istituti Sociometrica e FieldCare su incarico di Fondazione Italia in Salute e Fondazione Pensiero Solido, il 94% degli italiani cerca informazioni mediche online, il 43% usa già ChatGpt e l’AI generativa per la salute, e addirittura il 14% può arrivare a modificare le terapie senza consultare il medico, un comportamento pericoloso”, spiega Valeria Corazza, presidente di Apiafco.

Da qui la scelta di mettere a disposizione un servizio capace di aiutare chi cerca informazioni attendibili, partendo anche da termini apparentemente semplici, come “prurito”, per arrivare poi a spiegazioni più ampie su sintomi, possibili implicazioni, percorsi di cura e approfondimenti specifici.

“Il tutto è basato su fonti autorevoli per dare un’informazione di qualità e fare in modo che gli utenti mettano da parte i siti non qualificati che si possono trovare in rete”, aggiunge Corazza.

Il glossario non vuole essere un semplice elenco di parole tecniche, ma uno strumento pratico per chiarire dubbi, orientare correttamente le persone e favorire una maggiore consapevolezza della propria condizione. Le voci sono ordinate alfabeticamente per rendere più semplice la consultazione e ogni contenuto rimanda alle sezioni tematiche dedicate, dove è possibile trovare informazioni affidabili, aggiornamenti e servizi gratuiti.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’eczema cronico delle mani, una patologia infiammatoria cronica della pelle alla quale Apiafco ha recentemente scelto di dare maggiore voce. “Il progetto di realizzare un glossario nasce dall’esigenza di aiutare i pazienti a comprendere meglio gli aspetti più importanti della patologia della quale soffrono, dai sintomi all’indicazione dello specialista di riferimento e ai consigli per migliorare la qualità della vita”, sottolinea ancora la presidente.

Le malattie dermatologiche croniche, infatti, non riguardano soltanto la pelle. Come ricorda Apiafco, l’infiammazione collegata a psoriasi, artrite psoriasica, dermatite atopica, vitiligine ed eczema cronico delle mani può avere conseguenze più ampie, influenzando diversi aspetti dell’organismo e della vita quotidiana.

Alla dimensione fisica si affianca spesso quella psicologica e sociale. La visibilità delle lesioni, la persistenza di sintomi come prurito e dolore, la natura recidivante di molte patologie possono generare frustrazione, stress, ansia, senso di isolamento e difficoltà nelle relazioni. In alcuni casi, le conseguenze possono incidere anche sul lavoro e sui gesti più semplici della vita di ogni giorno, come lavarsi, vestirsi o cucinare.

Per questo il nuovo glossario rappresenta non solo uno strumento informativo, ma anche un aiuto concreto per promuovere conoscenza, consapevolezza e dialogo più efficace tra paziente e medico.

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