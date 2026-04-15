Milano / Malpensa
Zerosei: stile, comfort e idee per la primavera dei più piccoli
Zerosei è il punto di riferimento per chi cerca qualità a 360 gradi per quanto riguarda il mondo dei bambini da zero a sei anni. Con l’arrivo della bella stagione il negozio propone tantissime nuove idee di abbigliamento e calzature, perfette per vestire i più piccoli con
leggerezza e colore.
Dai vestitini per cerimonie e battesimi alle proposte casual per la vita di tutti i giorni, ogni capo è scelto con cura per garantire morbidezza, comfort e stile. Non mancano le scarpe adatte a ogni occasione: modelli eleganti per i momenti speciali e comodi per le
avventure quotidiane.
Oltre alla collezione moda, Zerosei offre tutto il necessario per accogliere al meglio il vostro piccolo: liste nascita e battesimo, carrozzine, passeggini, lettini, fasciatoi e tanti altri accessori indispensabili.
Zerosei Primavera 2026
Offerta speciale a 789 euro
Per chi si prepara a dare il benvenuto a un nuovo arrivato, Zerosei presenta un pacchetto completo:
- Trio con carrozzina, passeggino completo di cappottino, coprigambe, parapioggia, borsa e poltroncina auto 0/13 kg.
- Lettino in legno con cassetto, disponibile in diversi colori (naturale, ciliegia, bianco, avorio, noce antico).
- Fasciatoio con vaschetta.
- Poltroncina auto 0/4 anni.
Ecco un’anteprima su Instagram.
Zerosei vi aspetta a Buscate in via Manin 2 per scoprire le nuove collezioni primavera e lasciarvi consigliare dalle nostre esperte per i vostri piccoli!
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