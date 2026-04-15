Zerosei: stile, comfort e idee per la primavera dei più piccoli

Tante novità di stagione: moda e calzature per la primavera dei più piccoli!

Zerosei è il punto di riferimento per chi cerca qualità a 360 gradi per quanto riguarda il mondo dei bambini da zero a sei anni. Con l’arrivo della bella stagione il negozio propone tantissime nuove idee di abbigliamento e calzature, perfette per vestire i più piccoli con

leggerezza e colore.

Dai vestitini per cerimonie e battesimi alle proposte casual per la vita di tutti i giorni, ogni capo è scelto con cura per garantire morbidezza, comfort e stile. Non mancano le scarpe adatte a ogni occasione: modelli eleganti per i momenti speciali e comodi per le

avventure quotidiane.

Oltre alla collezione moda, Zerosei offre tutto il necessario per accogliere al meglio il vostro piccolo: liste nascita e battesimo, carrozzine, passeggini, lettini, fasciatoi e tanti altri accessori indispensabili.

Offerta speciale a 789 euro

Per chi si prepara a dare il benvenuto a un nuovo arrivato, Zerosei presenta un pacchetto completo:

Trio con carrozzina, passeggino completo di cappottino, coprigambe, parapioggia, borsa e poltroncina auto 0/13 kg.

Lettino in legno con cassetto, disponibile in diversi colori (naturale, ciliegia, bianco, avorio, noce antico).

Fasciatoio con vaschetta.

Poltroncina auto 0/4 anni.

Ecco un’anteprima su Instagram.

Zerosei vi aspetta a Buscate in via Manin 2 per scoprire le nuove collezioni primavera e lasciarvi consigliare dalle nostre esperte per i vostri piccoli!

www.zeroseibimbi.com

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