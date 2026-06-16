Laura Ravetto, dal collegio di Legnano a Futuro Nazionale: il nuovo passaggio politico della deputata eletta nel territorio

Eletta alla Camera nel 2022 con il centrodestra e la Lega, superando Sara Bettinelli, oggi aderisce al movimento di Roberto Vannacci.

Un percorso politico che torna a far parlare anche il nostro territorio. Laura Ravetto, deputata eletta alla Camera nel collegio uninominale Lombardia 1 - U05, quello che comprende anche molti Comuni dell’Altomilanese e del Castanese, ha lasciato la Lega per aderire a Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci.

La sua elezione risale alle Politiche del 2022, quando Ravetto, candidata per il centrodestra nelle file della Lega, aveva conquistato il seggio alla Camera superando Sara Bettinelli, allora sindaco di Inveruno e candidata del centrosinistra. Una sfida che aveva avuto un forte significato locale, perché metteva di fronte una parlamentare conosciuta e una figura amministrativa molto conosciuta nel territorio.

Allora il collegio premiò il centrodestra, consegnando a Ravetto la rappresentanza parlamentare di un’area ampia e politicamente significativa, da Legnano ai Comuni del Castanese e del Magentino. Per molti elettori fu una scelta inserita nel quadro più generale della vittoria del centrodestra a livello nazionale.

Oggi quel mandato parlamentare cambia cornice politica. Dopo l’esperienza in Forza Italia, il passaggio alla Lega nel 2020 e l’elezione del 2022 con il Carroccio, Ravetto sceglie infatti di seguire il progetto di Vannacci, che punta a costruire un nuovo soggetto politico nell’area della destra nazionale. Un passaggio che non riguarda solo gli equilibri romani, ma che inevitabilmente interroga anche i territori che l’avevano eletta.

Resta ora da capire quali saranno le ricadute politiche di questa scelta: per la Lega, che perde una deputata eletta in un collegio importante; per Futuro Nazionale, che rafforza la propria presenza parlamentare; e per gli elettori dell’Altomilanese, che vedono la loro rappresentante alla Camera cambiare casa politica nel corso della legislatura.

Una vicenda che conferma quanto il quadro politico nazionale sia in movimento e quanto, anche partendo dai collegi locali, le scelte dei singoli parlamentari possano diventare segnali di trasformazioni più ampie.

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