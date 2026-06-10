Milano / Malpensa
Carta d’identità elettronica, un Open Day in Anagrafe
- 10/06/2026 - 16:14
- Inveruno
Un pomeriggio dedicato ai cittadini e alla semplificazione dei servizi. Mercoledì 17 giugno 2026, dalle 15 alle 19, presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Inveruno, si svolgerà infatti l’Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica.
L’iniziativa, con ingresso libero al pubblico e accesso dal portone principale, nasce in occasione della scadenza di tutte le carte d’identità cartacee, fissata per il 3 agosto 2026. Un appuntamento utile, dunque, per permettere ai cittadini ancora in possesso del vecchio documento cartaceo di mettersi in regola e richiedere la nuova CIE.
Per il rilascio sarà necessario presentarsi muniti di documento d’identità cartaceo in scadenza o già scaduto, oppure della denuncia di smarrimento, tessera sanitaria, una fototessera recente, realizzata al massimo da un anno, con sfondo bianco e senza occhiali, oltre al pagamento di 23 euro, effettuabile in contanti o tramite POS.
Un’occasione pratica e importante, pensata per agevolare la cittadinanza e accompagnare il passaggio definitivo alla carta d’identità elettronica.
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