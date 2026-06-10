meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 18°
Gio, 11/06/2026 - 01:20

data-top

giovedì 11 giugno 2026 | ore 01:33

Carta d’identità elettronica, un Open Day in Anagrafe

Mercoledì 17 giugno, dalle 15 alle 19, accesso libero per il rilascio della CIE in vista della scadenza delle carte d’identità cartacee.
Attualità - La carta d'identità elettronica (Foto internet)

Un pomeriggio dedicato ai cittadini e alla semplificazione dei servizi. Mercoledì 17 giugno 2026, dalle 15 alle 19, presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Inveruno, si svolgerà infatti l’Open Day per il rilascio della carta d’identità elettronica.

L’iniziativa, con ingresso libero al pubblico e accesso dal portone principale, nasce in occasione della scadenza di tutte le carte d’identità cartacee, fissata per il 3 agosto 2026. Un appuntamento utile, dunque, per permettere ai cittadini ancora in possesso del vecchio documento cartaceo di mettersi in regola e richiedere la nuova CIE.

Per il rilascio sarà necessario presentarsi muniti di documento d’identità cartaceo in scadenza o già scaduto, oppure della denuncia di smarrimento, tessera sanitaria, una fototessera recente, realizzata al massimo da un anno, con sfondo bianco e senza occhiali, oltre al pagamento di 23 euro, effettuabile in contanti o tramite POS.

Un’occasione pratica e importante, pensata per agevolare la cittadinanza e accompagnare il passaggio definitivo alla carta d’identità elettronica.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Medaglie e primati per la SOI
Inveruno - Gare atleti 2026
Dalla Svizzera ai Campionati Regionali Under 20, gli atleti inverunesi protagonisti di risultati importanti: record sociali, podi e qualificazioni tricolori.
School Run, Inveruno corre insieme
Inveruno - School Run 2026
Lunedì 8 giugno bambini, ragazzi e famiglie si sono ritrovati per un appuntamento speciale promosso dal Comitato Genitori: un percorso di circa 4 chilometri tra movimento, sorrisi e voglia di stare insieme.
Da Forno Garavaglia arriva la linea gluten free
Commercio - Antico Forno - Pane
Ogni mercoledì prodotti senza glutine nel punto vendita di Inveruno.

Invia nuovo commento