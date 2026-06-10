Il riconoscimento premia l’impegno della comunità nel custodire e valorizzare la memoria della Battaglia del 1859 e i valori del Risorgimento.

Magenta è ufficialmente ‘Paladino delle Memorie 2026’. Un riconoscimento prestigioso, che premia il costante impegno della città nella tutela, nella valorizzazione e nella trasmissione della memoria storica legata alla Battaglia del 4 giugno 1859 e ai valori fondanti del Risorgimento italiano.

La cerimonia di consegna si è svolta ieri alla Scuola Militare Teulié, in un contesto particolarmente significativo per il valore storico e istituzionale del premio. L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Delegazione Lombardia, dalla Presidenza dell’Osservatorio Metropolitano di Milano e dall’Associazione Nazionale delle Voloire.

A ritirare il riconoscimento sono stati il sindaco Luca Del Gobbo e il presidente di Pro Loco Magenta, Pietro Pierrettori: una presenza che testimonia il forte legame tra Amministrazione comunale e mondo associativo, uniti nel custodire e promuovere l’identità storica della comunità.

Nella motivazione del premio, Magenta viene indicata come una ‘custode instancabile delle più nobili pagine della nostra storia’, capace di trasformare il ricordo del sacrificio dei caduti in un patrimonio condiviso. Un’eredità che non resta ferma al passato, ma continua a parlare al presente attraverso iniziative culturali, momenti commemorativi, percorsi educativi e la tradizionale rievocazione storica della Battaglia di Magenta.

Un appuntamento, quello della rievocazione, che anche quest’anno ha saputo richiamare grande partecipazione, confermando il ruolo della città come punto di riferimento nel panorama della memoria risorgimentale italiana.

‘Questo riconoscimento – ha dichiarato il sindaco Luca Del Gobbo – appartiene all’intera comunità magentina e ci riempie d’orgoglio. È il frutto dell’impegno di tante persone, associazioni, volontari e istituzioni che ogni anno lavorano per mantenere viva la memoria della Battaglia di Magenta e dei valori che essa rappresenta. Siamo reduci da un intenso e molto apprezzato weekend di celebrazioni che hanno visto la partecipazione di tremila persone per la sola rievocazione storica. Custodire la nostra storia significa costruire consapevolezza e identità per le generazioni future’.

Parole di gratitudine sono state rivolte anche alla Pro Loco e a tutte le realtà cittadine che, con passione e continuità, contribuiscono alla riuscita delle iniziative storiche e culturali promosse in città.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente di Pro Loco Magenta, Pietro Pierrettori: ‘Ricevere il Premio “Paladini delle Memorie”, nella storica Scuola Militare Teulié, è stato un immenso onore. È il riconoscimento di un grande lavoro collettivo e di collaborazione con l’Amministrazione Comunale, da dedicare a tutti coloro che si impegnano per mantenere viva la memoria di quel 4 giugno 1859’.

‘La rievocazione storica – ha aggiunto – è un ponte fondamentale tra le generazioni. Ricordare gli eventi che hanno segnato il nostro territorio ci aiuta a capire chi siamo e a costruire un futuro più consapevole. Significa prendere i valori di libertà, sacrificio e solidarietà che hanno fondato la nostra nazione e renderli concreti, visibili e comprensibili per le nuove generazioni’.

Pierrettori ha poi ringraziato il generale De Milato dell’Osservatorio Metropolitano, il generale Arnò dell’Associazione Nazionale delle Voloire e l’UNUCI ‘per aver acceso i riflettori su Magenta e sul suo impegno nel continuare a custodire, valorizzare e raccontare la storia d’Italia con immutata passione’.

Il premio conferma così il ruolo di Magenta come città simbolo della memoria nazionale. Una comunità che, partendo dalla propria storia, continua a costruire occasioni di conoscenza, partecipazione e senso civico, perché il ricordo del passato possa diventare ancora oggi una guida per il futuro.

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