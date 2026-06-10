School Run, Inveruno corre insieme

Lunedì 8 giugno bambini, ragazzi e famiglie si sono ritrovati per un appuntamento speciale promosso dal Comitato Genitori: un percorso di circa 4 chilometri tra movimento, sorrisi e voglia di stare insieme.

Una serata di festa, energia e partecipazione. Lunedì 8 giugno Inveruno ha vissuto la sua ‘School Run’, l’immancabile appuntamento dedicato a tutti i ragazzi delle scuole, pensato per unire sport, divertimento e spirito di comunità.

Il ritrovo è stato fissato alle 18.30 nel suggestivo Cortile del Torchio, punto di partenza di un percorso di circa 4 chilometri che ha coinvolto bambini, ragazzi, genitori e famiglie. Alle 19 il via alla corsa, con tanti giovani protagonisti pronti a vivere un momento semplice ma prezioso: muoversi insieme, condividere l’entusiasmo dell’ultima parte dell’anno scolastico e ritrovarsi in un clima allegro e sereno.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Genitori con il patrocinio del Comune di Inveruno e la collaborazione delle realtà del territorio, ha saputo trasformare una corsa in una vera occasione di incontro. Non solo sport, quindi, ma anche amicizia, partecipazione e voglia di fare comunità attorno ai più piccoli.

A rendere ancora più speciale la serata, al termine della camminata/corsa, anche il punto ristoro con panini, salamelle e birra, pensato per proseguire insieme la festa e vivere un momento conviviale aperto a tutti.

La ‘School Run’ ha confermato ancora una volta quanto le iniziative dedicate ai ragazzi sappiano coinvolgere l’intero paese, creando legami e offrendo occasioni positive di crescita. Un modo bello e concreto per salutare la scuola, stare all’aria aperta e ricordare che, quando famiglie, volontari e istituzioni collaborano, il risultato è sempre una comunità più viva.

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