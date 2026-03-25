Vento forte in arrivo sull’Ovest Milanese

Raffiche fino a 70 km/h: attenzione tra mercoledì sera e venerdì.

Un cambio deciso del tempo si prepara a interessare anche l’Ovest Milanese. Secondo le previsioni di Arpa Lombardia, nelle prossime ore è atteso un rinforzo significativo del vento, con raffiche che potranno raggiungere i 70 chilometri orari, soprattutto nelle aree più esposte della pianura e delle valli.

Già dal pomeriggio di mercoledì 25 marzo i primi segnali si faranno sentire anche nei nostri territori, da Magenta a Castano Primo, passando per Cuggiono, Inveruno e i comuni limitrofi. I venti inizieranno a soffiare moderati, per poi intensificarsi tra il tardo pomeriggio e la serata, quando la ventilazione diventerà più sostenuta e diffusa.

All’origine del fenomeno c’è l’arrivo di un fronte freddo dalle Alpi che, combinato con la formazione di una bassa pressione sul Nord Italia, favorirà un aumento della ventilazione con caratteristiche favoniche, cioè venti secchi e spesso più caldi. Una dinamica che interesserà in modo particolare anche la pianura nord-occidentale lombarda.

Tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo condizioni di instabilità e aria più asciutta. Le raffiche più forti potranno toccare i 60-70 km/h, rendendo necessario prestare attenzione soprattutto agli spostamenti, agli oggetti all’aperto e alle aree più esposte.

Non si tratta di un evento eccezionale, ma di una situazione tipica dei cambi di stagione, che richiede comunque prudenza. Il consiglio è quello di mettere in sicurezza ciò che potrebbe essere spostato dal vento e di prestare attenzione negli spostamenti, in particolare nelle ore serali e notturne.

Un’altra giornata, dunque, in cui la natura ricorda la sua forza, anche nei nostri paesi, invitando tutti a un pizzico di attenzione in più.

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