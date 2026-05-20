Falegnameria su misura per la primavera

Dai lavori di manutenzione agli arredi su misura: come Vener ti aiuta a preparare la tua casa per accogliere le stagioni più luminose.

Zanzariere senza soglia: praticità e accessibilità

Tra le proposte più richieste ci sono le zanzariere scorrevoli con profili ribassati, pensate per eliminare l’ingombro a pavimento. Questi sistemi facilitano il passaggio verso terrazzi e giardini, riducono il rischio di inciampo e si integrano con serramenti nuovi o esistenti. Per chi ha bambini, anziani o disabilità motorie, la soglia ridotta è un vantaggio concreto che aumenta sicurezza e fruibilità.

Persiane e infissi: riverniciatura e manutenzione estetica

Il freddo e l’umidità invernali possono danneggiare il legno esterno. La riverniciatura delle persiane non è solo un intervento estetico: con una corretta preparazione della superficie e vernici resistenti agli agenti atmosferici si prolunga la vita degli infissi e si risparmia sul lungo periodo rispetto alla sostituzione. Le falegnamerie locali offrono servizi di sverniciatura, stuccatura, e finitura con prodotti specifici per esterni.

Arredamento da giardino su misura

Tavoli, panchine, pergole leggere e contenitori per piante realizzati in legno su misura trasformano balconi e giardini in veri e propri soggiorni all’aperto. Le lavorazioni personalizzate permettono di adattare dimensioni, finiture e materiali alle condizioni del locale, dal solaio esposto al sole alle aree più umide, garantendo durata e stile coordinato con l’arredo interno.

Lavori su misura per ogni ambiente

Oltre agli interventi stagionali, Arredamenti Vener offre l’ampia gamma di servizi artigianali tradizionali: cucine su misura, salotti, armadi a muro, camere da letto e arredi per bagni. Il vantaggio principale rimane la personalizzazione. Ogni progetto è modellato sulle esigenze del cliente, ottimizzando spazi e funzionalità.

Scopri le proposte presso lo showroom a Cuggiono in Via IV Novembre 36 o contatta la falegnameria al numero 02 974 252.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!