San Siro abbraccia i cresimandi

45mila tra ragazzi e famiglie in festa con l’Arcivescovo Delpini: "Portate a casa amicizia, gioia e preghiera".

Un grande abbraccio di fede, colori e gioia ha riempito lo stadio San Siro, dove 45mila persone – tra ragazzi, famiglie, catechisti ed educatori – si sono ritrovate per il tradizionale incontro diocesano dei cresimandi. Un appuntamento atteso e vissuto come una vera festa, capace di unire comunità diverse sotto un unico messaggio: vivere la fede con semplicità, entusiasmo e autenticità.

"Portate a casa l’amicizia con Gesù, la gioia e la preghiera": è questo l’invito che l’Arcivescovo Mario Delpini ha rivolto ai ragazzi, accompagnandoli nel cammino verso la Cresima. Parole semplici, ma profonde, che hanno fatto da filo conduttore a un pomeriggio ricco di emozioni.

Lo stadio si è trasformato in una grande scenografia viva, tra canti, testimonianze e coreografie realizzate con materiali semplici e creativi. Circa 800 figuranti hanno dato forma a immagini suggestive: cuori, volti, simboli, fino a comporre i segni dei doni dello Spirito Santo. Un racconto visivo che ha accompagnato la riflessione spirituale, ispirata all’episodio evangelico delle Nozze di Cana.

Al centro dell’incontro, il dialogo. Attraverso le domande di un genitore, di un ragazzo e di una catechista, l’Arcivescovo ha offerto spunti concreti per vivere la fede nella quotidianità. "I vostri figli non hanno bisogno di prediche, ma di vedere la vostra gioia", ha detto ai genitori, invitandoli a essere testimoni credibili. Ai ragazzi ha suggerito di "radicarsi in Gesù", come un albero che trova forza nella terra buona. Ai catechisti, infine, il compito di insegnare il valore della preghiera, anche nel silenzio.

Momenti intensi si sono alternati a gesti simbolici: lo stadio colorato da migliaia di palloncini azzurri, il mandato finale con il motto "Fatti avanti", fino al segno concreto della solidarietà. La raccolta fondi promossa durante l’incontro sosterrà progetti sportivi per i giovani della diocesi di Pucallpa, in Perù, ricordando che la fede si traduce anche in attenzione agli altri.

Una giornata che resta nel cuore, capace di lasciare un segno nel cammino di tanti ragazzi. Perché, come ricordato dall’Arcivescovo, è proprio nella semplicità dell’amicizia con Gesù che si scopre una gioia capace di accompagnare la vita.

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