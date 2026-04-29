Bilancio oltre le aspettative

Il Comune di Inveruno ha i conti in ordine, approvato il bilancio consuntivo 2025 con risultati oltre le aspettative.

Il consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2025 del Comune di Inveruno.

Il rendiconto di gestione, che ‘fotografa’ la situazione economica del Comune al 31 dicembre 2025, evidenzia un avanzo complessivo di 3.739.992 euro; un milione e 615.000 euro sono stati accantonati per obblighi di legge, altri 76.500 sono vincolati da normative specifiche e i restanti 2 milioni sono disponibili come avanzo ‘libero’.

La gestione di cassa si è chiusa con una disponibilità liquida finale di 2.127.701 euro.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore al Bilancio, Paolo Ferrario: “I numeri del conto consuntivo certificano che le finanze del Comune godono di ottima salute - ha dichiarato l’assessore Ferrario - Nel corso dell’esercizio finanziario 2025 sono stati rispettati gli equilibri di bilancio e gli obiettivi di finanza pubblica, a testimonianza di una programmazione attenta e responsabile. Al 31 dicembre 2025, lo stock di debito commerciale residuo dell’ente è risultato pari a soli 4.689 euro. Una cifra così bassa conferma l’estrema puntualità del Comune di Inveruno nel pagamento dei fornitori, certificata anche dal cosiddetto ‘indice di tempestività’, che ha permesso di non accantonare risorse al Fondo di garanzia dei debiti commerciali: un comportamento virtuoso che contribuisce a sostenere l’economia delle aziende, degli artigiani e dei professionisti del territorio”.

Il bilancio consuntivo, approvato dal consiglio comunale nella seduta del 22 aprile scorso, evidenzia una gestione finanziaria improntata a criteri di efficienza, trasparenza e sostenibilità, con l’obiettivo di garantire continuità nei servizi ai cittadini e attenzione all’utilizzo delle risorse pubbliche.

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