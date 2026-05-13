Restyling per piazza Liberazione

Un investimento da circa 700 mila euro per trasformare il “salotto della città”. Un uno spazio più verde, moderno, vivibile e sicuro.

Piazza Liberazione si prepara a cambiare volto, senza perdere la propria identità. È stato presentato questa mattina, durante una conferenza stampa, il progetto di restyling di uno degli spazi più simbolici di Magenta, cuore del centro storico e punto di riferimento per la vita cittadina.

A illustrare l’intervento sono stati il sindaco Luca Del Gobbo, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Tenti, il progettista architetto Davide Buscaglia dello studio Buscaglia Associati, insieme ai tecnici comunali del Settore Tecnico, il dirigente Alberto Lanati e l’architetto Anna Mereghetti.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 700 mila euro, punta a rinnovare profondamente la piazza, rendendola più accogliente, sostenibile, funzionale e adatta alle esigenze di una città che vuole investire sulla qualità dei propri spazi pubblici.

"Piazza Liberazione è il cuore della città, il nostro salotto – ha dichiarato il sindaco Luca Del Gobbo – e questo progetto rappresenta un tassello fondamentale della più ampia riqualificazione urbana che stiamo portando avanti a Magenta. Vogliamo una città sempre più vivibile, connessa e fruibile attraverso un vero percorso pedonale che unisce centro storico, monumenti, parchi e aree verdi".

L’intervento, infatti, non riguarda soltanto la piazza in sé, ma si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione urbana. L’obiettivo è creare un sistema continuo di spazi pubblici e percorsi pedonali capace di collegare Piazza Liberazione con Casa Giacobbe, i giardini pubblici, la stazione ferroviaria e Piazza Unità d’Italia.

Uno degli elementi centrali sarà il verde. Una parte dell’attuale superficie pavimentata verrà trasformata in nuove aiuole con essenze erbacee e arbustive a bassa manutenzione, ispirate agli ambienti naturali del Parco del Ticino. Le principali alberature esistenti saranno mantenute, mentre nuovi elementi vegetali contribuiranno a migliorare comfort climatico, vivibilità e qualità ambientale.

"Passiamo da una piazza totalmente minerale a una piazza che torna a respirare – ha spiegato l’architetto Davide Buscaglia – introducendo verde e superfici permeabili per migliorare la qualità dello spazio pubblico e mitigare l’effetto isola di calore. È un intervento contemporaneo che oggi caratterizza le migliori esperienze europee di rigenerazione urbana".

Il progetto prevede anche il rifacimento delle pavimentazioni deteriorate, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con attenzione sia alla sicurezza sia alla valorizzazione scenografica della piazza, nuovi elementi di arredo urbano dal design minimale e una riorganizzazione complessiva degli spazi. Durante i lavori sarà comunque garantita la fruibilità dell’area e delle attività commerciali presenti.

L’Amministrazione comunale ha inoltre annunciato l’intenzione di avviare, insieme a commercianti e associazioni di categoria, un percorso condiviso per uniformare nel tempo i dehors, così da valorizzare il nuovo assetto della piazza e dare maggiore armonia estetica all’intero spazio.

"Abbiamo incontrato i commercianti e condiviso con loro modalità e tempi del cantiere – ha sottolineato il vicesindaco Enzo Tenti – I lavori saranno organizzati in quattro fasi per limitare al massimo i disagi e garantire la continuità delle attività economiche. Come sempre accaduto nei principali cantieri realizzati in questi anni, l’obiettivo è rispettare tempi e costi previsti".

L’avvio del cantiere è previsto indicativamente per la prima settimana di settembre 2026, con una durata stimata di circa sei mesi. La conclusione dei lavori è attesa entro la primavera del 2027.

Il percorso progettuale ha richiesto tempi più lunghi del previsto anche per i necessari passaggi con la Soprintendenza. Il progetto, presentato agli enti competenti nell’agosto 2025, ha ottenuto il ritorno definitivo nel febbraio 2026, con alcune modifiche richieste rispetto all’impostazione iniziale che hanno comportato anche un aumento dei costi.

Particolare attenzione sarà riservata al nuovo progetto illuminotecnico, pensato per rendere Piazza Liberazione più bella, riconoscibile e sicura anche nelle ore serali e notturne.

"Il bello genera rispetto e qualità urbana: Piazza Liberazione dovrà diventare uno spazio vissuto, curato e riconoscibile, all’altezza del ruolo centrale che ricopre nella vita cittadina", ha concluso Tenti.

Per il sindaco Del Gobbo, l’intervento rappresenta "uno dei principali punti del nostro programma amministrativo e uno dei progetti strategici per il rilancio e la valorizzazione del centro storico di Magenta".

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