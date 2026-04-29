Grazie a un’integrazione delle risorse comunali, finanziate anche le 20 domande inizialmente escluse. L’assessore Chiodini: “Nessuno deve restare indietro”.

Importante intervento sul fronte del sostegno alle famiglie per il bonus affitto 2025. L’Assessore al Welfare Giampiero Chiodini ha infatti illustrato l’esito del bando, sottolineando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire un aiuto concreto a tutti i nuclei familiari aventi diritto.

Le domande presentate sono state complessivamente 116. Di queste, 17 non sono state ammesse per la mancanza dei requisiti richiesti dal bando, mentre le restanti 99 sono risultate idonee. In un primo momento, grazie a uno stanziamento pari a 55 mila euro, era stato possibile finanziare 79 richieste, lasciando però escluse 20 famiglie.

“Grazie all’attenzione che l’Amministrazione riserva al sociale e al supporto dell’Assessorato al Bilancio, abbiamo potuto integrare le risorse con ulteriori 15.700 euro, riuscendo così a finanziare anche le 20 famiglie inizialmente escluse”, ha spiegato l’assessore Chiodini.

Per le 79 famiglie già individuate è già partita la richiesta dell’IBAN ai proprietari degli immobili, passaggio necessario per procedere con l’erogazione del contributo. Un aspetto su cui l’assessore ha voluto soffermarsi, invitando alla collaborazione: “Nonostante questa misura sia attiva da anni, abbiamo ancora qualche proprietario diffidente nel fornire l’IBAN. Non c’è nulla di illegale: invitiamo tutti a collaborare seguendo la procedura online, senza timori”.

I contributi destinati alle prime 79 famiglie dovrebbero essere erogati entro il mese di maggio o, al più tardi, entro giugno. Tempi leggermente più lunghi, invece, per le ulteriori 20 famiglie sostenute grazie all’integrazione economica approvata dall’Amministrazione.

“L’obiettivo è sostenere concretamente tutte le famiglie che ne hanno diritto, senza lasciare indietro nessuno”, conclude l’assessore.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!