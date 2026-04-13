La casa intestata solo a lui? Se i soldi erano tuoi, puoi riprenderli

Una recentissima sentenza della Cassazione tutela chi ha finanziato l'acquisto della casa familiare poi rimasta all'ex coniuge.

Quante volte, al momento di comprare casa insieme, si decide di intestarla a uno solo dei due? Magari per ragioni fiscali, magari per comodità. Una scelta che all'epoca sembra di poco conto, ma che al momento della separazione può trasformarsi in un problema serio — e molto costoso.

La Corte Suprema di Cassazione ha pubblicato l'8 aprile 2026 un'ordinanza che ribadisce con forza un principio importante: se uno dei coniugi ha finanziato con i propri soldi l'acquisto di un immobile intestato esclusivamente all'altro, e quella contribuzione ha superato i normali doveri di solidarietà familiare, ha diritto a essere rimborsato dopo la separazione.

Il caso è emblematico. Una donna aveva contribuito in modo determinante all'acquisto della nuova casa familiare — registrata solo a nome del marito per motivi fiscali — versando somme che i tribunali hanno quantificato in oltre 491.000 euro. Dopo la separazione, ha chiesto indietro quei soldi, invocando l'istituto dell'indebito arricchimento. Il marito si è opposto sostenendo che si trattasse di normale contribuzione coniugale, o addirittura di una donazione. I giudici — dal Tribunale di Milano, alla Corte d'Appello, fino alla Cassazione — gli hanno dato torto su tutta la linea.

La Suprema Corte ha chiarito che quando il contributo economico di un coniuge è sproporzionato rispetto alle sue possibilità e ai normali obblighi familiari, non può essere liquidato come adempimento del dovere matrimoniale né qualificato come donazione in assenza di una precisa intenzione liberale. In questi casi scatta la tutela dell'art. 2041 del codice civile: chi si è arricchito ingiustamente deve restituire.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda proprio il tema della donazione. La Corte ricorda che per parlare di donazione — anche indiretta — occorre dimostrare l' animus donandi , cioè la volontà consapevole di arricchire l'altro senza nulla ricevere in cambio. Questa intenzione non può essere presunta per il solo fatto che i protagonisti siano marito e moglie: il legame affettivo, da solo, non basta.

È una sentenza che tocca situazioni molto diffuse: intestazioni "strategiche", acquisti a nome di uno solo per ragioni pratiche, contributi economici non documentati. Dinamiche che, in caso di separazione, possono dare origine a contenziosi complessi, spesso sottovalutati finché non è tardi. Conoscere i propri diritti — e i propri rischi — è il primo passo per affrontarli con consapevolezza.

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