In occasione della Giornata mondiale dell’asma, sabato 16 maggio un momento dedicato a informazione, prevenzione e salute respiratoria.

La prevenzione passa anche da semplici controlli, capaci però di fare la differenza. Per questo il Comune di Buscate, in occasione della Giornata mondiale dell’asma, promuove l’iniziativa “Controlla il tuo respiro”, uno screening di spirometria pensato per informare, sensibilizzare e aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute respiratoria.

L’appuntamento è per sabato 16 maggio, a partire dalle 9, presso la sede di Buscate per il Tempo Libero Aps, in via San Pietro 21. L’iniziativa è rivolta in particolare ai fumatori cronici residenti a Buscate con età superiore ai 50 anni, una fascia di popolazione per la quale il monitoraggio della funzionalità respiratoria può rappresentare un’importante occasione di prevenzione.

La visita sarà tenuta dalla dottoressa Valentina Landoni, dirigente medico della Struttura Complessa di Pneumologia dell’Ospedale di Legnano - ASST Ovest Milano. Un’opportunità, quindi, per effettuare un controllo mirato e ricevere informazioni utili da una professionista del settore.

Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a bibliobuscate [at] comune [dot] buscate [dot] mi [dot] it

, indicando nome, cognome e numero di cellulare, entro giovedì 14 maggio. Le adesioni saranno accolte fino a esaurimento posti e i partecipanti verranno ricontattati per la conferma.

Un’iniziativa semplice ma significativa, che mette al centro la salute dei cittadini e richiama l’attenzione sull’importanza di non trascurare i segnali legati al respiro, soprattutto quando si convive con fattori di rischio come il fumo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!