Più presenza e ascolto sul territorio: a Inveruno e Furato partono i ‘security point’ della Polizia Locale: presidi fissi, controllo e dialogo diretto con i cittadini.

Più vicini ai cittadini, più presenti nei luoghi della vita quotidiana, più attenti alle segnalazioni che arrivano dal territorio. Ha preso il via a Inveruno il nuovo servizio di polizia di prossimità, promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita e concreta sia nel capoluogo sia nella frazione di Furato.

Il progetto, fortemente voluto dalla sindaca Nicoletta Saveri e dall’assessore alla Sicurezza Luigi Gariboldi, ha visto i primi presidi della Polizia Locale, guidata dal comandante Marco Trani, mercoledì 6 maggio in piazza Mercato, in via Tanzi, durante lo svolgimento del mercato settimanale. Un primo appuntamento replicato anche lunedì 13 maggio, sempre dalle 10.30 alle 11.30.

Non si tratta di un’iniziativa isolata, ma di un percorso pensato per integrare i normali servizi di pattugliamento con momenti di presenza fissa e riconoscibile sul territorio. I cosiddetti ‘security point’ saranno infatti attivati sia a Inveruno, in piazza Mercato, sia a Furato, in piazza don Ferrario, con l’intento di favorire un rapporto diretto tra agenti e cittadini.

Un modo concreto per raccogliere segnalazioni, ascoltare bisogni, monitorare situazioni critiche e intervenire con maggiore puntualità. Con il tempo, infatti, il Comando introdurrà anche nuove modalità di raccolta dei dati, attraverso apposite ‘check list’ nelle quali verranno annotate le problematiche riscontrate dagli agenti o segnalate dai cittadini, insieme agli interventi messi in campo.

La presenza visibile della Polizia Locale vuole essere anche un deterrente contro episodi di microcriminalità, vandalismo, truffe e furti, con particolare attenzione alle persone più fragili e agli anziani.

“Sono convinto che il rafforzamento dei presidi di prossimità su tutto il territorio comunale mediante i ‘security point’ raggiungerà gli obiettivi previsti – ha dichiarato il comandante Marco Trani – Con il passare del tempo sono certo che l’attività di prevenzione, controllo e ascolto da parte della Polizia Locale porterà ad un aumento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini, garantendo altresì una funzione deterrente nei confronti delle attività illecite quali truffe e furti ai danni delle persone anziane e danneggiamento del patrimonio pubblico”.

I prossimi appuntamenti sono già stati programmati: mercoledì 20 maggio, dalle 10.30 alle 11.30, in piazza Mercato di via Tanzi a Inveruno; venerdì 22 e venerdì 29 maggio, dalle 17 alle 18, in piazza don Ferrario a Furato. Un servizio che punta a fare della sicurezza non solo un tema di controllo, ma anche di relazione, ascolto e presenza quotidiana accanto alla comunità.

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