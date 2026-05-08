Un viaggio tra cielo e benessere

Una serata originale e coinvolgente in Sala Consiliare con Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi tra riflessioni, esperienze e nuove prospettive sul rapporto tra natura e mente.

Nuvole e psicologia insieme, per un viaggio capace di sorprendere, incuriosire e far riflettere. È quanto accaduto a Castano Primo durante l’incontro “Quando il cielo ti porta benessere. Un viaggio tra nuvole e psicologia”, ospitato nella Sala Consiliare e molto apprezzato dal pubblico presente.

Protagonisti della serata sono stati Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi, che hanno accompagnato i partecipanti in un percorso particolare e affascinante tra osservazione del cielo, emozioni e benessere psicologico. Attraverso spiegazioni, testimonianze e racconti, i relatori hanno saputo mostrare come anche elementi apparentemente semplici e quotidiani, come le nuvole, possano diventare strumenti di riflessione interiore e occasioni per ritrovare equilibrio e serenità.

Un appuntamento che ha saputo conquistare i presenti grazie a un approccio originale, capace di unire aspetti scientifici, psicologici e umani in un dialogo coinvolgente e accessibile a tutti.

“Grazie a Marcello Mazzoleni e Rosy Ghezzi per averci accompagnato in questo particolare e speciale viaggio alla scoperta del cielo, delle nuvole e della psicologia – ha commentato l’assessore Maurizio Del Curto – Un appuntamento che ci ha portati a capire e riflettere”.

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