L'ambiente e la sua tutela

Per il ciclo di incontri 'Conversazioni in biblioteca', martedì 7 novembre, alle 18 alla LIUC, si parla di tutela dell’ambiente e delle problematiche annesse con Leonardo Salvemini, autore de “Il nuovo diritto dell’ambiente tra recenti principi e giurisprudenza creativa”, edizioni Giappichelli.

Intervengono con l’autore Leonardo Salvemini: Alessandro Creazza (Professore Associato di Logistica e Supply Chain Management, LIUC), Arturo Bortoluzzi (Presidente Amici della Terra Varese) e Costanza Pratesi (Responsabile Ufficio Paesaggio e Patrimonio FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

E’ possibile seguire l’evento in presenza o a distanza, basta iscriversi (così riceverete il link per la diretta streaming). Al link di seguito tutti i dettagli, il programma e il form per iscriversi https://www.liuc.it/eventi/lambiente-e-la-sua-tutela-problematiche-in-co....

